عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا: مصر شريك رئيسي لنا

رئيس وزراء فرنسا:
رئيس وزراء فرنسا: مصر شريك رئيسي لنا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن مصر شريك رئيسي لفرنسا، وذلك عقب لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال رئيس وزراء فرنسا في تغريدة على تويتر "مصر شريك رئيسي لبلادنا.. تدعم فرنسا وشركاتها الإصلاحات الطموحة والتنمية في مصر، ولا سيما في قطاعات المستقبل".

وأشار إلى أن الشركات الفرنسية تعمل بثقة في مصر مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظيره الفرنسي جان كاستكس، خلال زيارته باريس، لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد مدبولي جتماعًا موسعًا وحوارًا مفتوحًا مع 90 من مسئولي وممثلى الشركات الفرنسية.

مدبولي يشهد توقيع إعلان نوايا بين وزارتي الاتصالات المصرية والاقتصاد الفرنسية

الاقتصاد الواعد.. مصطفي مدبولي يدعو 90 شركة فرنسية للاستثمار في مصر

كما عقد مدبولي جلسة مباحثات موسعة مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعدد من مسئولى وزارة الاقتصاد والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث ملفات التعاون الثنائي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بملفات التعاون مع فرنسا، والمتابعة المستمرة لمشروعات التعاون التى يتم تنفيذها، والمشروعات الأخرى التى يجرى التباحث بشأنها.  

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن الاهتمام بالعلاقات الثنائية متبادل، حيث هناك توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز كل جوانب التعاون الممكن مع مصر.

وفى هذا الصدد، أكد لومير تخصيص 1.6 مليون يورو لتمويل الدراسات الفنية للخط السادس للمترو، وأنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجارى.

كما أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى فرص التعاون مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر، فى ضوء تخصيص الحكومة الفرنسية ٧ مليارات يورو استثمارات فى هذا المجال.  

واختتم لومير حديثه بالتأكيد على متابعته المتواصلة لموضوعات التعاون مع مصر، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والسريع لكافة البنود التى تضمنتها حزمة التمويل الفرنسية إلى مصر.

مصر فرنسا رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس مصطفى مدبولي مدبولى

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: مصر تسير على خطى فرنسا في بناء "مدن الأقمار الصناعية"

الاقتصاد الواعد.. مصطفي مدبولي يدعو 90 شركة فرنسية للاستثمار في مصر

ترشيحاتنا

فضيحة .. مركز طبي في إسرائيل متهم بقتل مصابة بفيروس كورونا

الجمال وسرُه هنا.. مسجد «الحاكم بأمر الله» تحفة معمارية في قلب القاهرة

لقاءات مع ممثلي 90 شركة.. نتائج زيارة رئيس الوزراء لفرنسا.. فيديو

أرخص 5 سيارات في سوق البحرين موديل 2021 .. صور

لماذا يفضل المستخدمون iPhone XR ..وهذه أبرز اختلافاته عن iPhone 13Pro

رئيس وزراء فرنسا: مصر شريك رئيسي لنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

بعد قرار الرئيس التاريخي|كيف نجحت القوات المسلحة في تطهير سيناء من الإرهاب

مرتضي منصور يعلق على قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ.. ماذا قال؟

المتحدث العسكري عن إلغاء الطوارئ: دفعنا ثمنا كبيرا من دماء شهدائنا للوصول لهذه اللحظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ