رئيس وزراء فرنسا: مصر شريك رئيسي لنا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن مصر شريك رئيسي لفرنسا، وذلك عقب لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال رئيس وزراء فرنسا في تغريدة على تويتر "مصر شريك رئيسي لبلادنا.. تدعم فرنسا وشركاتها الإصلاحات الطموحة والتنمية في مصر، ولا سيما في قطاعات المستقبل".

وأشار إلى أن الشركات الفرنسية تعمل بثقة في مصر مع حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

L'Égypte est un partenaire de premier plan pour notre pays.

La France et ses entreprises accompagneront ses réformes ambitieuses et sa modernisation, en particulier dans les secteurs d'avenir.

Nous y travaillons en confiance avec le Premier ministre Moustafa Madbouli. pic.twitter.com/oVPvqf3Km3 — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 25, 2021

وفي وقت سابق اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظيره الفرنسي جان كاستكس، خلال زيارته باريس، لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد مدبولي جتماعًا موسعًا وحوارًا مفتوحًا مع 90 من مسئولي وممثلى الشركات الفرنسية.

كما عقد مدبولي جلسة مباحثات موسعة مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعدد من مسئولى وزارة الاقتصاد والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث ملفات التعاون الثنائي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بملفات التعاون مع فرنسا، والمتابعة المستمرة لمشروعات التعاون التى يتم تنفيذها، والمشروعات الأخرى التى يجرى التباحث بشأنها.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن الاهتمام بالعلاقات الثنائية متبادل، حيث هناك توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز كل جوانب التعاون الممكن مع مصر.

وفى هذا الصدد، أكد لومير تخصيص 1.6 مليون يورو لتمويل الدراسات الفنية للخط السادس للمترو، وأنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجارى.

كما أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى فرص التعاون مع مصر فى مجال الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر، فى ضوء تخصيص الحكومة الفرنسية ٧ مليارات يورو استثمارات فى هذا المجال.

واختتم لومير حديثه بالتأكيد على متابعته المتواصلة لموضوعات التعاون مع مصر، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والسريع لكافة البنود التى تضمنتها حزمة التمويل الفرنسية إلى مصر.