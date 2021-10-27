سوق المستعمل.. سعر جيلي إمجراند 7 موديل 2019

استحوذت السيارات الصينية على مكانة كبيرة داخل سوق المستعمل المصري في الفترة الماضية، من خلال العديد من الإصدارات التنافسية، ومن أبرز هذه العلامات شركة جيلي الصينية التي باتت منتشرة في الشوارع المصرية بسيارتها امجراند 7 موديل 2019.

ينتمي طراز امجراند 7 لفئة السيارات السيدان، وزودت بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي 16 صباب، ويلد قوة قدرها 107 حصان، عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ومتصلة بناقل حركة مانوال من خمس سرعات.

جيلي امجراند 7

زودت سيارة جيلي امجراند 7 بالعديد من وسائل الأمان، من أبرزها عدد 2 وسائد هوائية أمامية، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكتروني EBD، نظام ISOFOX لتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف.

جيلي امجراند 7

وتضمنت السيارة نظام منع إدارة المحرك، قفل أوتوماتيكي للأبواب حسب السرعة، تحذير عند نسيان مفاتيح السيارة بالداخل، غلق أمان للأطفال في الأبواب الخلفية، التحكم في مستوى ارتفاع حزام الأمان، تحذير عدم ربط أحزمة الأمان، جهاز تحذير المسافة الخلفية، مصابيح ضباب خلفية، دعائم في الأبواب ضد الصدمات الجانبية.

جيلي امجراند 7

تأتى جيلي امجراند 7 بالعديد من الكماليات، مثل تكييف هواء اوتوماتيكي، مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية وسخان، راديو FM/AM ومشغل أسطوانات CD، عدد 6 سماعات، مدخل صوت USB، ريموت كونترول به إمكانية فتح صندوق الأمتعة، مصابيح LED خلفية مع إضاءة خلفية مرتفعة للفرامل، تحكم في مستوى إضاءة العدادات.

جيلي امجراند 7

وتتراوح أسعار السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2019 في سوق المستعمل من 155 ألف إلي 165 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.