عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد فوزه بجائزة كتارا| القرملاوي لـ صدى البلد: ورثة آل الشيخ رواية أجيال

الكاتب أحمد القرملاوي
الكاتب أحمد القرملاوي ورواية ورثة آل البيت

تدور أحداث رواية «ورثة آل الشيخ» الشيقة في منتصف القرن التاسع عشر حتى القرن الحالي لأسطورة عن وجود كنز  لعائلة كبرى يتناقلها جيلا بعد جيل، تتنوع الأحداث والتفاصيل في رحلة البحث والتفتيش عبر البيوت والأزمنة في قصة درامية.

 

يحاور «صدى البلد» الروائي المهندس أحمد القرملاوي بعد فوزه بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السابعة عن رواية «ورثة آل الشيخ» الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة والتي تجسد الانتصارات الصغيرة والهزائم، والصراعات الخفية والمعلنة، ومشاعر الحب والفقد.

txt

حفل توقيع «قميص لتغليف الهدايا» لـ أحمد القرملاوي بمكتبة ديوان |فيديو وصور

txt

الروائي أحمد القرملاوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية


ويقول عن الرواية ذات الأحداث والحكايات المتنوعة بأسلوب سرد سلس أنه من الممكن اعتبار "ورثة آل الشيخ" رواية أجيال، إذ تدور أحداثها حول أبناء عائلة واحدة على امتداد أكثر من مائة عام، تتوالى عليهم السنوات والتحولات والموت والميلاد، وهذه سمات أساسية في روايات الأجيال.

موقع-الكتابة-الثقافي-uncategorized-691
موقع-الكتابة-الثقافي-uncategorized-691

الجوائز والقيمة الأدبية

التسلسل الزماني والحكايات المتعددة يعيد إلى الأذهان رواية  "حديث الصباح والمساء" لأديب نوبل نجيب محفوظ، وعن العلاقة بين الجوائز وقيمة العمل الادبي يوضح القرملاوي أنه بالطبع تعد الجوائز المرموقة اعتراف بجودة العمل الأدبي.


ويقول: "الأعمال تنافس نظائرها على نطاق واسع إقليمي، فلا بد أن تكون ذات قيمة وأهمية كي تستحوذ على اهتمام لجان التحكيم".


وعلى حد وصف الكاتب والروائي المصري فإن الجوائز لا تصنع القيمة الأدبية والفنية، بل تعترف بها فقط، ويتابع: "ثمة أعمال كثيرة هامة وقيمة لا يصيبها الحظ في الحصول على جوائز، ما لا ينتقص أبدًا من قيمتها وأهميتها".

 

بين الهندسة والأدب 

بين الهندسة والأدب استطاع الكاتب والمهندس المصري إثبات موهبته، وبرغم عمله على مدار 12 عاما إلا أنه بمجرد اقتحام مجال الادب والكتابة، وجد لنفسه مساحة ملحوظة على الساحة الأدبية، وذلك بعد إصدار كتابه الأول في عام 2013 وكانت مجموعة قصصية بعنوان "أول عباس".

 

وعن هذا التحول يوضح القرملاوي بأنه لم يتحول من الهندسة، خاصة أنه ما زال يعمل مهندسًا في مجال التصميم المعماري والداخلي، غير أن شغفه بالأدب لم يتوقف يومًا، وهو سابق على اهتمامه بالهندسة بسنوات طويلة.

 

ويتابع قائلا: "أنا محب لقراءة الروايات والقصص والمسرحيات منذ صباي المبكر، كما كنت شغوفًا بشدة بالموسيقى والعزف على العود والتصوير الزيتي والرسم بالفحم وكتابة الشعر والتلحين الموسيقي.. كل هذه الهوايات كانت أسبق على دراستي الهندسة وأعمق أثرًا في وجداني".

كتاب الهند ميلاد ماني أسطورة المسرح الهندسة جوائز التحكيم رواية حديث الصباح والمساء آل الشيخ

ترشيحاتنا

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-10-2021

أخبار التكنولوجيا|باحثون ينصحون مستخدمي آيفون بحذف تطبيق فيسبوك.. ووثائق تكشف دور فيسبوك في بث الكراهية وقتل الهندوس لـ مسلمي الهند

بعد فوزه بجائزة كتارا| القرملاوي لـ صدى البلد: ورثة آل الشيخ رواية أجيال

نشرة المرأة| توقعات الأبراج.. ومن كل بلد أكلة.. أسباب الربو

أخبار السيارات| أخطر 5 أشياء تدمر محرك السيارة.. سيتروين C3 هاتشباك موديل 2022 في مصر.. أرخص 5 سيارات 2021 في سوق البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

دينا الشربيني ترد على "رسالة" عمرو دياب: فلتت مني

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

"الخارجية": توسيع إسرائيل للرقعة الاستيطانية يقضي على حل الدولتين ومستقبل فلسطين

محاربة للغلاء.. طرح رغيف "فينو" بـ 40 قرشا

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

عيار 21 يسجل 782 جنيها.. سعر الذهب اليوم 26-10-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ