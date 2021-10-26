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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي ويصب في سجل إنجازات القيادة السياسية في مجابهة الإرهاب

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمن المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن،  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار تاريخي ويصب في سجل إنجازات القيادة السياسية في قدرتها على مجابهة الإرهاب والتطرف والذي عانينا منه طيلة السنوات الماضية جراء حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.

 

ولفت هلال، في بيان له، أن هذا القرار يدعو للفخر والاعتزاز بوجود قائد حكيم شجاع قادر على اتخاذ القرارات الهامة في توقيتها المناسب، والملائم، لا سيما في ظل الرسائل الإقليمية والدولية المستمرة التي توجهها مصر لدول العالم مفادها أن مصر أصبحت قبلة الأمن والأمان على مستوى الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط، وأنها ستظل تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزز من فرص مكافحة الإرهاب ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في إدانه أي دولة أو مجتمع يقوم على دعم الجماعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، التحية لأبطال القوات المسلحة المخلصين والشرطة البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم وكتبوا بدمائهم شهادة نجاح وتطهير الأرض من بقايا الجماعات الإرهابية، وتحويل البقع التي امتلأت بالدماء إلى مدن تمتلء بالمشروعات القومية والأراضي الخضراء التي يزرع وينتج فيها أهلها ، لافتا أن أصبحت سيناء على رأس الخريطة التنموية في مصر، وتم تدشين مشروعات تنموية عملاقة وشهدت نهضة غير مسبوقة يشهد لها العالم.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.


هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .


وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار. 


ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة حالة الطوارئ الإخوان الإرهابية الإرهاب الارهاب والتطرف المشروعات القومية

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