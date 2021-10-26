برلماني: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يساهم في عودة السياحة وزيادة الاستثمار



قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ قرار الرئيس السيسى رسالة واضحة للشعب المصرى والعالم كله حيث يأتى فى منطقة يتابعها العالم كله بترقب شديد، فمصر تلغى حالة الطوارئ وتؤكد أن الدولة مستقرة وقادرة على الاستثمار والسياحة وأهلا بالسياح.

وتابع عبد المنعم إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" هذا القرار له أثار سياسية واقتصادية وقطاع الأثار والسياحة مهمة للغاية.

وأوضح أن مصر تستعد لافتتاح طريق الكباش وهذا سيكون له أثر كبير بعد قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، لافتا إلى أن حجم الفرحة على مواقع التواصل الاجتماعى والمواطنين ملفت للنظر.

