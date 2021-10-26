أخبار التوك شو.. المتحدث العسكري: الاستراتيجية الشاملة للقوات المسلحة تمكننا من امتلاك قوة الردع.. والصحة تؤكد: كورونا مكمل معانا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

هنادي مهنا: دوري في إلا أنا الأحلى بحياتي.. فيديو

كشفت الفنانة هنادي مهنا، كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" حدوتة بدون ضمان.

نادر سعد: الشركات الفرنسية تريد الحصول على عقد إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق .. فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الشركات الفرنسية أشادت بما حققته مصر في قطاع الكهرباء، مضيفا أن شركة أورنج أقدم شركة فرنسية عاملة في مصر.

عبد المنعم سعيد عن قرار إلغاء حالة الطوارئ: مصر مدينة للشهداء

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر كلها مدينة للشهداء بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ، لأن لولاهم ما كنا وصلنا للأمن والاستقرار الذي نشهده حاليا.

تامر أمين: عندما نسمع كلام أساطير العالم عن صلاح يجب أن نمجد فيه.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على تألق فخر العرب وإشادة الصحف العالمية بمستوى محمد صلاح الخرافي، قائلا "هذا هو زمن محمد صلاح".

الفيروس مكمل معانا..الصحة : إصابات كورونا قد تكون بدون أعراض.. فيديو

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، أقل من فترات سابقة، مؤكدة أن هناك حالات تخضع للعزل المنزلي فقط.

المتحدث العسكري:مصر مرت بفترة صعبة للحرب على الإرهاب والجيش والشرطة جناحا الأمن

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن احتفالية اليوم أبرزت قدرات الخريجين من الكليات العسكرية، من العلم والقوة وتمثل رسالة للمتعدي، مضيفا أن تواصل الأجيال أهم المعاني في القوات المسلحة.

المتحدث العسكري: الاستراتيجية الشاملة للقوات المسلحة تمكننا من امتلاك قوة الردع

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن مصر خاضت أطول معركة جوية في التاريخ خلال حرب أكتوبر وانتصرت على إسرائيل.

الرئيس السيسي: قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

الأعلى لـ الآثار: ظهور ألوان ونقوش لأول مرة في معابد الكرنك.. فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، إنه يتم ترميم المواقع الأثرية في الأقصر التي تتزين في ثوب جديد.