حارس مرمي البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

قال محمود الزنفلي، حارس مرمي البنك الأهلي، إنه سعيد لحفاظة على نظافة شباكه خلال مواجهة طلائع الجيش التي جرت مساء الاثنين بالدوري الممتاز.



وأضاف محمود الزنفلي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" قدمت مستوى جيدا خلال اللقاء، وحافظت على نظافة شباكي، وأتمنى الاستمرار على هذا المستوى حتى نهاية الموسم".



وتابع:" ترددت بعض الأقاويل، عن رغبة الأهلي في ضمي، ولكني لم أتلق أي عرض رسمي من جانب القلعة الحمراء، واللعب لها شرف كبير".



وعن حديثه مع حكم اللقاء، قال: لقد سقطت أرضا بعد تعرضي لإصابة ولكن حكم المباراة ظن أني أتحايل لإضاعة الوقت، وهو ما أثار غضبي.