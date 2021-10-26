أخبار التعليم| البحث العلمي تعلن عن ورش للباحثين حول تعزيز نظام الترابط البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول microsoft teams

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



انطلاق المؤتمر الدولي الأول لآثار عين شمس

تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الأول للكلية أون لاين يومي السبت والأحد (٣٠-٣١ أكتوبر ٢٠٢١). صرح بذلك الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية .



البحث العلمي تعلن عن ورش للباحثين حول تعزيز نظام الترابط البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع مشروع (NEX-LABS) إلى التقديم على حضور هذا البرنامج التدريبى الذى يهدف إلى تعزيز نظام الترابط البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط فى مجالات المياه والطاقة والغذاء WEF-NEXUS

اليوم...جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول microsoft teams

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

المستندات المطلوبة وشروط الالتحاق بالمدن الجامعية 2021-2022

يرغب العديد من الطلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الجديد، التسكين في المدن الجامعية التي توفرها الجامعة للطلاب المغتربين خارج الناطق الجغرافي للمحافظة، التي تتسم بالعديد من المميزات مثل: توفير الوجبات، السعر قليل نظير السكن الخارجي، الأمان، توفير الخدمات المتعددة من الإنترنت والمكتبات.

١١ نوفمبر … اخر موعد للاشتراك بمسابقة الشطرنج بجامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، عن بطولة الجامعة في الشطرنج الفردي (طلبة وطالبات) ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وتحت اشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب