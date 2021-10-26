البحث العلمي تعلن عن ورش للباحثين حول تعزيز نظام الترابط البيئي.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع مشروع (NEX-LABS) إلى التقديم على حضور هذا البرنامج التدريبى الذى يهدف إلى تعزيز نظام الترابط البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط فى مجالات المياه والطاقة والغذاء WEF-NEXUS ، وسيقوم المشروع باختيار 28 مرشحًا للمشاركة فى التزود بمهارات التفكير التقني والاستراتيجي اللازمة لتطوير أطر WEF-NEXUS التي تراعي الاحتياجات المحلية للمجتمع والبيئة والاقتصاد.

وأضافت انه يستهدف هذا التدريب القائمين وصناع القرار ومديري البرامج المشاركين في تطوير الأطر والسياسات الإستراتيجية ، بالإضافة إلى المبادرات والأنشطة في مجال المياه والطاقة والغذاء (WEF) – على المستوى الوطني في بلدان دول حوض البحر الأبيض المتوسط .



واشارت إلى أنه يهدف هذا التدريب إلى توفير فرصة لتبادل أفضل الممارسات ومشاركة الدروس المستفادة وتوحيد الجهود للوصول إلى أهداف WEF-NEXUS على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط.

ويمك تقديم الطلب قبل 31 أكتوبر من خلال هذا الرابط

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftSZBMkgzfiz9q9EwKCZ7KhNAVVsiiuDL8mli9S-R1EW06eA/viewform



ولمزيد من المعلومات :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/nex-labs-3/