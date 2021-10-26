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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن ورش للباحثين حول تعزيز نظام الترابط البيئي.. تفاصيل

البحث العلمي
البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع مشروع (NEX-LABS)  إلى التقديم على حضور هذا  البرنامج التدريبى الذى يهدف إلى تعزيز نظام الترابط البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط فى مجالات المياه والطاقة والغذاء WEF-NEXUS ، وسيقوم المشروع  باختيار 28 مرشحًا للمشاركة فى التزود بمهارات التفكير التقني والاستراتيجي اللازمة لتطوير أطر WEF-NEXUS التي تراعي الاحتياجات المحلية للمجتمع والبيئة والاقتصاد.

 

وأضافت انه يستهدف هذا التدريب القائمين وصناع القرار ومديري البرامج المشاركين في تطوير الأطر والسياسات الإستراتيجية ، بالإضافة إلى المبادرات والأنشطة في مجال المياه والطاقة والغذاء (WEF) – على المستوى الوطني في بلدان دول حوض البحر الأبيض المتوسط .

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واشارت إلى أنه يهدف هذا التدريب إلى توفير فرصة لتبادل أفضل الممارسات ومشاركة الدروس المستفادة وتوحيد الجهود للوصول إلى أهداف WEF-NEXUS على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط.

ويمك تقديم الطلب قبل 31 أكتوبر  من خلال هذا الرابط
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftSZBMkgzfiz9q9EwKCZ7KhNAVVsiiuDL8mli9S-R1EW06eA/viewform


ولمزيد من المعلومات :
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/nex-labs-3/

أكاديمية البحث العلمي مشروع NEX-LABS البرنامج التدريبي تعزيز نظام الترابط البيئي مجالات المياه والطاقة والغذاء اخبار التعليم

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