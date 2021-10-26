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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 نوفمبر.. آخر موعد للاشتراك بمسابقة الشطرنج بجامعة القاهرة

مسابقة الشطرنج بجامعة
مسابقة الشطرنج بجامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، عن بطولة الجامعة في الشطرنج الفردي (طلبة وطالبات) ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وتحت اشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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ونوهت إدارة رعاية شباب الجامعة بان المسابقة ستعقد فى الفترة من ٧ حتى ١١ نوفمبر القادم ، فى مركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية .

 

كما كشفت إدارة الجامعة عن الجوائز التى يتم المالية التى سوف تمنح للطلاب الفائزين عن النحو التالى :


الفائز  بالمركز الأول : ٦٠٠ جنيه
الفائز بالمركز الثانى : ٥٥٠ جنيها
الفائز بالمركز الثالث : ٥٠٠ جنيه
الفائز بالمركز الرابع : ٤٥٠ جنيها
الفائز بالمركز الخامس : ٤٠٠ جنيه
 

على الطلاب الراغبين في المشاركة التوجة إلى رعاية الشباب بالكلية وإدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.


كما أعلنت اللجنة الرياضية بإدارة رعاية الشباب بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن بدء الكلية فى الالعاب الرياضية.


كما دعت إدارة اللجنة الرياضية الطلاب للمشاركة فى بطولات  الجامعة الرياضية للكليات للالعاب الفردية و الجماعية.


وأوضحت كلية الإعلام الألعاب الفردية وهى (سباحة - تنس أرضى - تنس طولة - ألعاب قوى أسكواش - كاراتيه - تجديف - تايكوندو - رفع أثقال - كمال أجسام ومصارعة - سلاح).

 
والألعاب الجماعية تتمثل فى كرة القدم - كرة طائرة  كرة سلة و كرة اليد.


وأكدت الكلية على جميع الطلاب (طلبة - طالبات) حق الاشتراك وللمشاركة سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباي بادور الرابع بالكلية للتسجيل وعمل استمارة نشاط لدى مسئول النشاط الرياضي.

الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة القاهرة بطولة الجامعة في الشطرنج الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية

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