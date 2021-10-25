رئيس جامعة القاهرة يهنئ 74 عالمًا في قائمة أفضل 2% عالميًا .. وعميد علوم : نعمل تركيبات تدخل في معالجة مرضى السرطان

عميد علوم القاهرة يكشف نظام الدراسة خلال الأسبوع الثالث

رئيس جامعة القاهرة يشيد بجهود 74 عالمًا فى البحث العلمي والعملية التعليمية

تم الإعلان خلال الأيام الماضية ، إدراج 74 عالمًا من علماء الجامعة في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وذلك طبقا لمؤشرات الاقتباس المركبة، لتحتل الجامعة المرتبة الأولى مصريًا للعام الثاني على التوالي بأكبر عدد علماء.

ومن جانبه ، علق الدكتور احمد الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة ، على إدراج اسمه ضمن 74 عالما .

وقال الدكتور أحمد شريف خلال تصريح لصدى البلد ، أن التوفيق من عند الله أولا ، والاستمرارية في البحث العلمي بعد الحصول على الأستاذية ، لان هناك كثير من الأساتذة بعد حصولهم على درجة الأستاذ تنتهى لديه الحياه العلمية ، لكن نحن لا نتخذ هذا الاتجاه ، نحن نقوم باستكمال الأبحاث العلمية.

و أضاف “ شريف ” لدينا مدرسة علمية متبنيه الأبحاث الخاصة بنا ، كما نسعى إلى ان الأبحاث تكون لها مردود على المجتمع الذى نعيش فيه ، ونقوم بعمل تركيبات تدخل في معالجة مرضى السرطان و البكتريا والفطريات ، لان هناك عدد كبير يفقد حياه بسبب الفطريات والبكتريا .

كما أشاد الدكتور “ أحمد شريف ” بمجهودات الدولة في إدراج اسمه ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم ، وإن ما تم الوصول إليه سبب الدولة ، و الرؤية السياسية التي يتبنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث تم الاتجاه للاهتمام بالعلماء و منظومة التعليم والبحث العلمي .

ووجه عميد كلية العلوم ، نصيحة للشباب الباحثين وهى أن يهتموا بالعلم ويكون أمام اعينهم دائما ، حيث لا تستطيع دولة التواجد في مصف الدول الكبرى إلا بالعلم ، بالإضافة إلى إذا كان هناك فرصة للدراسة بالخارج و الاستفادة بالخبرات هناك يذهب ولكن لا بد من الرجوع لإفادة بلده بهذه الخبرات .

وفى نفس السياق ، قال رئيس جامعة القاهرة، إن قائمة أفضل العلماء حول العالم التي نشرت فى أكتوبر العام الماضي ضمت 55 عالما من جامعة القاهرة، وهذا العام حققت نسبة تقدم قدرها 34% بعدما ضمت 74 عالما من علماء الجامعة، مؤكدًا تفوق جامعة القاهرة فى مجالات التصنيف المتعددة والتى تأتى من مؤسسات علمية موثوق بها، لافتاً أن الجامعة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية، وتتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة وتتفوق على عدد من جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، علماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم فى التخصصات الرئيسية والفرعية المتنوعة، مشيدًا بجهودهم فى البحث العلمي والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة جامعة القاهرة في المحافل الدولية.



وأوضح الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للتحول نحو جامعات الجيل الثالث للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة.

يشار إلى أنه تم نشر نتائج قائمة مؤشرات الاقتباس المركب لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مجلة PloS Biology النسخة الأولى بالعام الماضي وهذه النسخة تم نشرها يوم 19 أكتوبر، وقد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمي العالمي وعدد الاستشهاديات، ومؤشر H ، والتأليف المشترك، وصولًا الى مؤشر الاقتباس المركب، ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و 176 تخصص فرعي.

على الجانب الآخر ، كشف الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن نظام الدراسة الأسبوع الثالث من الدراسة خلال العام الجديد 2021-2022 .

وقال الدكتور أحمد شريف خلال تصريح لصدى البلد ، أن الدراسة بكلية العلوم تسير بشكل طبيعي خلال الفصل الدراسي الأول ولم يؤثر تواجد الطلاب بالحرم الجامعي و عودة الدراسة وجها لوجه .