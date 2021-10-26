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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع.. متسابق يطيح بـ سيدة خرجت فجأة أمامه لسبب غريب|فيديو

حادث سباق إسبانيا
حادث سباق إسبانيا

الجزاء من جنس العمل.. انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحادث مروع تسببت فيه سيدة لنفسها عندما حاولت منع دراج من الفوز في سباق بـ إسبانيا.

 

وثق مقطع الفيديو لحظة اصطدام دراج في إسبانيا بـ سيدة قطعت طريق السباق ووضعت نفسها أمامه لتحرمه من الفوز المحقق.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي يوثق الواقع خلال سباق دراجات جبلية في جزر الكناري بـ إسبانيا.

 

حيث كان الدراج متقدمًا وكاد أن يجتاز خط النهاية، إلا أن سيدة ظهرت أمامه فجأة وارتطم بها ليسقطا أرضًا.

 

وقد كانت الصدمة عنيفة لدرجة أنه أغمي على السيدة والدراج، وأُصيبت المرأة بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.

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