4 قطارات جاهزة لنقل الطلاب من كفر الشيخ إلي بيلا.. اعرف المواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع محطة السكة الحديد في بيلا، قيام 4 رحلات من محافظة كفر الشيخ إلى بيلا؛ بما يتناسب مع مواعيد طلاب الجامعة والموظفين، حرصاً على مصلحتهم، وتخفيف أزمة تكدس الطلاب بمجمع مواقف كفر الشيخ.

وننشر بالتفاصيل مواعيد قيام ووصول الرحلات الأربعة وهي كالتالي:

الرحلة الأولي ينطلق القطار الساعة 2 مساءً من محطة كفر الشيخ، وتنتهي فى الساعة 3 مساءً بمحطة بيلا.

الرحلة الثانية ينطلق القطار الساعة 2.50 مساءً من محطة كفر الشيخ، وتنتهي في الساعة 3.50 مساءً بمحطة بيلا.

الرحلة الثالثة ينطلق القطار الساعة 3.50 مساءً من محطة كفر الشيخ، وتنتهي في الساعة 4.50 مساءً بمحطة بيلا.

الرحلة الرابعة ينطلق القطار الساعة 6 مساءً من محطة كفر الشيخ، وتنتهي في الساعة 7 مساءً بمحطة بيلا.