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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ذهبي.. داليا مصطفى تثير الجدل بأنوثتها

صدى البلد

حرصت الفنانة داليا مصطفى، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .


 

 وظهرت الفنانة داليا مصطفى، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، بفستان باللون الذهبى مكشوف الصدر والظهر وهو ما كشف عن قوامها المتناسق الرشيق.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيونواحمرالشفاه باللون الداكن.

 

من ناحية أخرى، بدأت  منصة VIU  عرض أولى حلقات مسلسل “الحرير المخملى”، والذى تدور أحداثه فى إطار 60 حلقة، ومن بطولة داليا مصطفى. 

 

ومن المقرر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة عرض مسلسل  “الحرير المخملى” على  إحدى القنوات التليفزيونية، حيث تدورإحداثه فى إطار اجتماعى. 

 

مسلسل “الحرير المخملى” مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناولمراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

 

 المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفىفهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلىالأبناء في العصر الحالي.


 

مسلسل “الحرير المخملى” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالةفاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشاديأسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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