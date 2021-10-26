أمير توفيق يكشف حقيقة تجديد عقد موسيماني وقيمة صفقة بيرسي تاو

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عدم وجود شكوي من جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم ضد النادي في الفيفا .

وأضاف أمير توفيق : لا يوجد مشكلة بين الأهلي وجونيور اجاي ولكن سيتم التوصل الي اتفاق خلال الشهرين المقبلين .

وأوضح أمير توفيق : لا يوجد مشكلة مع موسيماني المدير الفني للفريق الأول ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد التعاقد .

وأكمل أمير توفيق : موسيماني مستمر مع الفريق حتي نهاية عقده بنهاية موسم 2021-2022 .

وعن إضافة عنصر مصري للجهاز الفني قال أمير توفيق : سامي قمصان مستمر في عمله مع الفريق كمدرب عام ولن يتم إضافة أي عنصر للجهاز الفني .

وأردف: موسيماني هو من طلب رحيل جونسون المدير المساعد وتم تلبية طلبه.

وعن قيمة صفقة بيرسي تاو قال أمير توفيق إن الصفقة بلغت مليونا و800 ألف دولار يسددها النادي على أقساط .