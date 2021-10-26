الصحف الإماراتية.. إلغاء مد الطوارئ في مصر.. اجتماع طارئ بمجلس الأمن بشأن السودان.. تطورات بالعراق.. انخفاض أسعار النفط

الصحف الإماراتية:

*الرئيس السيسي يلغي مد حالة الطوارئ

*جلسة طارئة لمجلس الأمن حول السودان

*قرارات عاجلة من بوتين لمواجهة كورونا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإماراتي بتسيير جسر جوي إنساني إلى السودان، لنقل إمدادات طبية أساسية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، استجابة لحالة الطوارئ الصحية المتغيرة ودعماً للعمليات الإغاثية التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية هناك.

ومن مصر، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأكد أن الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لهذا القرار على مدى السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كل جهود التنمية والبناء.

واستذكر الرئيس السيسي بكل إجلال وتقدير شهداء مصر الأبطال، منوهاً بأنه «لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار».

وختم الرئيس كلماته بقوله: «معاً نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».

ومن جانبه، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإماراتي أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر خطوة تاريخية ورسالة إيجابية، وقرار يدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار.

وكتب في تغريدة على «تويتر»: «نبارك لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ، خطوة تاريخية ورسالة إيجابية وقرار يطوي منعطفات التحديات الجسيمة ويدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار، تحية مخلصة من الإمارات إلى مصر العزيزة»

وحول السودان، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بناء على طلب ست دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أمس الاثنين.

وتُعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

فيما علن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

وفي لبنان، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أنّ حكومته لا تنوي الاستقالة، واضعاً ما يتردد في هذا الشأن في خانة البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها، يشهد لبنان أسبوعاً نيابياً انتخابياً وقضائياً بامتياز، إذ من المتوقع أن يُحسم خلاله قانون الانتخاب، ومصير المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، في ضوء إصرار حزب الله وحركة أمل على تنحيته عن مهمته، فضلاً عن قضية أحداث الطيّونة والتحقيقات الجارية بشأنها أمام القضاء العسكري.

ودوليا، علن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

ومن ناحية أخرى، أوقف موقع "فيسبوك" وتطبيق "إنستغرام" على منصتيهما بثا حيا للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، شكك فيه بجدوى اللقاحات المضادة لكورونا.

فيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحياة العامة اليوم الاثنين مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لاستمرار تعنت السلطات الاسرائيلية، في تحمل مسؤولياتها باحترام الحق في الحياة والمعايير القانونية الإنسانية الخاصة بالأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، ورفضها الإفراج عنهم، وإنهاء اعتقالهم الإداريّ التعسفي، فيما أعلنت مصر عن استنكارها طرح إسرائيل بناء 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بينما طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وحذرت الجامعة، في بيان، أمس الاثنين، الجامعة من مواصلة تجاهل إسرائيل المتعمد للوضع الخطير لصحة الأسرى، خاصة الأسيرين المناضلين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، وحملت إسرائيل كامل المسؤولية عن حياتهم وبقية الأسرى المضربين. ودعت الجامعة مختلف المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على السلطات الاسرائيلية، للالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وصولاً الى إنفاذ العدالة الدولية.

ومن اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، مقتل 105 من عناصر ميليشيات الحوثي بغارات جوية خلال 24 ساعة على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية. وأوضح التحالف في بيان أنه نفّذ «88 عملية استهداف» في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غربي مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 آلية والقضاء على 105 من العناصر الإرهابية. وكان التحالف أعلن يوم الجمعة، مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

وفي العراق، جددت القوى المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، رفضها للنتائج، داعية الرئيس العراقي برهم صالح إلى التدخل لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر، فيما ألمحت المفوضية العليا للانتخابات إلى احتمال تأجيل إعلان نتائج الانتخابات النهائية إلى حين الانتهاء من عملية إعادة الفرز والعد اليدوي للأصوات.

ومن صحيفة الاتحاد، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمراً، يفرض ضرورة الحصول على تطعيم ضد كورونا لمعظم الأجانب القادمين للبلاد جواً ورفع قيود سفر مشددة كانت مفروضة على الصين والهند وكثير من البلدان الأوروبية على أن يسري ذلك بدءاً من الثامن من نوفمبر.