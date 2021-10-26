تعرف على أسباب الجلطة المبكرة فى سن الشباب.. فيديو

قالت الدكتورة هدير ناجى، طبيب أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام، إن الجلطة عبارة عن انقطاع وصول الدم للمخ ، متابعة أن الدم هو المسؤل الأول عن وصول الأكسجين للمخ ويظهر فى شكل أعراض بالجسم مثل السكر والضغط والقلب وغيرها.



وأضافت هدير ناجى، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن الجلطة قد يصاب بها أى إنسان فى أى مرحلة عمرية.

وأشارت طبيب أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام، إلى أن عدم وصول الدم للمخ له أسباب عديدة قد يكون أسبابها أمراض الشخوخة مثلاً.

وأكدت أن الشباب قد يتعرضوا للجلطات فى سن صغير لأسباب قدرية أو غير أردية بالنسبة لهم مثل بعض الامراض المناعية التى قد تصيب الرجال مثل مرض الذئبة الحمرا، وهو يؤثر على أجهزة الجسم بشكل عام مثل الجهاز التنفسى أو الكلى، و بشكل خاص قد يؤثر على المخ والأعصاب ، إلى جانب الأعراض السلبية لأدوية منع الحمل للسيدات.