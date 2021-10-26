شقيق كونتي يكشف لـ"صدى البلد" موقف أخيه من تولي تدريب مانشستر يونايتد

أوضح دانيللي كونتي، شقيق الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، حقيقة اقترابه، من قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان اسم كونتي قد ارتبط في الفترة الأخيرة لخلافة النرويجي أولي جونار سولشاير في تدريب فريق مانشستر يونايتد، حال اتخاذ قرار إقالته، بعد النتائج المخيبة لآمال جماهير الشياطين الحمر.

ويعاني نادي مانشستر يونايتد، فالفريق الذي يدربه سولشاير تتراجع نتائجه بشكل مخيف، وكان آخرها الخسارة 5-0 على يد ليفربول بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح الذي أحرز “هاتريك” في أولد ترافورد، بقمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال دانيللي في تصريحات لصدى البلد كاشفًا حقيقة تواصل النادي الإنجليزي معه للتعاقد مع شقيقه: "لم يحدث أي تواصل رسمي مع كونتي من جانب مانشستر يونايتد حتى هذه اللحظة".

وتابع: "ماحدث هي اتصالات من شخصيات غير رسمية من أجل جس النبض واستطلاع رأي كونتي في تولي المهمة".

وعن موقف أنطونيو كونتي قال:"لم يكن لديه أي مشكلة في تولي تدريب مانشستر يونايتد، ولكن ما أزعجه فقط أن اسمه ارتبط بتدريب الفريق بعدما فشلت الإدارة في إقناع زين الدين زيدان بتولي المنصب".

ولم تتخذ إدارة مانشستر يونايتد قرار إقالة سولشاير من منصب المدير الفني حتى الآن، لكن إذا فكرت في ذلك، سيكون كونتي هو المدرب، بحسب ما أكدته التقارير.