تأكل اللسان.. العثور على حشرة داخل فم سمكة في مشهد مخيف

مشهد مخيف وحالة غريبة عاشها مجموعة من الأشخاص عندما وجدوا طفيليا مروعا يعيش على لسان سمكة ويأكل طعامها قبل أيام قليلة من عيد الهالوين.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية التقط المسؤولون عن المكان صورة للسمكة والحشرة تغطي فمها بالكامل وتتغذي بغذائها من فمها.

وأوضح بيان صادر عن حدائق تكساس والحياة البرية: «يوجد داخل فم هذا الطائر الأطلسي شكل متساوي الأرجل طفيلي يسمى قملة آكلة اللسان».

وأضاف البيان أن هذه الحشرة تلصق نفسها بفم السمكة وتصبح لسانها، كما تتغذى على مخاطها.

سمكة عملاقة بوزن 2 طن

وبشكل مفاجىء اصطاد عدد من الصيادين سمكة شمس عملاقة بعد أن علقت في شباك قارب لصيد التونة قبالة ساحل جيب سبتة على البحر المتوسط.

وأظهرت مجموعة من الصور التي نشرتها جامعة إشبيلية عبر صفحتها على «فيسبوك» السمكة العملاقة بلون رمادي داكن، ورأس ضخم، وجسم غريب وكبير جداً.



وصدم إنريكي أوستال، عالم الأحياء البحرية، عند رؤيته للسمكة العملاقة، فهو لم يرها على الطبيعة من قبل، موضحاً أنها من الأنواع المصنفة في قائمة أكثر الحيوانات البحرية المعرضة للخطر، ولا يؤكل لحمها في أوروبا.

وأضاف عالم الأحياء البحرية أنه يبلغ طول سمكة الشمس التي تم اصطيادها 3.2 متر وعرضها 2.9 متر، وهو كبير لدرجة أنها كانت ستتسبب في كسر ميزان الأسماك الذي يقف قياسه عند 1000 كلجم.

وتابع الباحث المشرف على مختبر الأحياء البحرية بجامعة إشبيلية ، أنه استناداً إلى حجمها وقياسات طولها وعرضها مقارنة من أسماك عملاقة أخرى وقعت في شباك الصيد فإن وزنها يبلغ نحو 2 طن.



