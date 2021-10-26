البحوث الإسلامية يخصص ركنًا للفتوى بمعرض كتاب ساقية الصاوي

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن استقبال ركن الفتوى بجناح المجمع للزوار بمعرض ساقية الصاوى للكتاب، وبدأ رواد المعرض الحصول على خدمة الفتوى خاصة من الشباب والفتيات، حيث تستهدف تلك الخدمة التي يشارك فيها أمناء الفتوى من وعاظ وواعظات الأزهر الإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم وتقديم أجوبة شافية، في إطار المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.



وتلقى أمناء الفتوى بالمعرض الكثير من الأسئلة منها ما يتعلق بالمعارف التي تتعلق بمرحلة الشباب، مثل: الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية التي تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.



وأكد د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن تخصيص ركن للفتوى ضمن جناح مجمع البحوث المشارك في فعاليات المعرض؛ يأتي انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.