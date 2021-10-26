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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء في وقت مناسب

يمن الحماقى
يمن الحماقى

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان له أمس الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأرجع هذا القرار إلى وصول مصر إلى حالة من الاستقرار والأمن. 


وقالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار الرئيس السيسي جاء في وقت مناسب لأن مصر تتطلع حاليا أن تلعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، ولن يحدث ذلك إلا إذا كانت دولة مستقرة وبإلغاء حالة الطوارئ تعلن مصر عن وصولها إلى هذا الاستقرار. 


و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر قامت بالعديد من الاستثمارات في كافة المجالات وعلى مستوى جميع المحافظات كالاستثمارات الجارية في منطقة الصعيد الاستثمارات الكبرى على أرض سيناء من استصلاح 500 الف فدان وتوصيل الماء، كما تملك فرص واعدة للاستثمار الأجنبي الذي من شأنه أن يزدهر بعد هذا القرار الذي يظهر مصر بمظهر البلد المستقرة التي تسعى إلى عمل اصلاحات في المناخ الاستثماري مما يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. 


ولفتت الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار الرئيس السيسي يعتبر تكملة للعديد من القرارات الأخرى فبعد حل أكبر مشكلات المستثمرين الأجانب في مصر بميكنة الضرائب ورقمنة الجمارك لم يتبقى سوى الاطمئنان إلى حالة الأمن والأمان التي أضفاها هذا القرار. 


و أوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن القرار يصب أيضا في مصلحة العلاقات المصرية الأوروبية بسبب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان لديه تحفظات على الأمن داخل مصر وبإلغاء حالة الطوارئ تتجدد ثقة الجانب الأوربي بالدولة المصرية والعمل على جعلها مسار لنقل الطاقة مما يعني استثمارات اوروبية تعزز النشاط الاقتصادي المصري.


وأكدت على أهمية القرار بالتزامن مع انطلاق مؤتمرات التغير المناخي وخفض الانبعاثات.

السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ الطوارئ الاستثمارات المناخ الاستثماري العلاقات المصرية الاوروبية

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