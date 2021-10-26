عبد الفتاح البرهان في مؤتمر صحفي: أنقذنا السودان من حرب أهلية

تحدث القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي عن الأحداث التي وقعت مؤخرا في البلاد، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

أكد البرهان على أن عمل القيادة السودانية هو لأجل صالح الشعب قائلًا "سنعمل معا من أجل بناء السودان"، معتبرًا إنه: "كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني".



اعتبر البرهان إن القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين، مفيدًا بأن هناك حزما في رفض جهة واحدة على السودان وانفرادها بالأمور، قائلًا "أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان.. فالقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة سوار الذهب".

وأوضح البرهان مصدر حلول عدم الثقة في مكونات الحكم بالسودان، وقال "إن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا "، مشيرًا إلى إنه دعم المبادرة الأخيرة لعبدالله حمدوك، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرته الأخيرة.



أشار البرهان إلى إن مبادرة حمدوك الأخيرة تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة، والقوى السياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.

وكشف البرهان عن سبب الاحتقان وحالة الاضطراب في البلاد قائلًا "كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، حيث كان هناك وزير في الحكومة يدعو إلى الفتنة في البلاد ، كما أن وزيرا وقياديا في الحرية والتغيير حرض على عمل انقلاب في القوات المسلحة ، لذا، فالمحرضون كانوا4 يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية".

وذكر البرهان، إنه تم إفشال المبادرة التي قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية، لافتًا إلى إنه تناقش مع المبعوث الأميركي حول سبل حل الأزمة مع القوى السياسية.

وشدد البرهان على إنه ناقش مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة ، وإن استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية أصبح مهددا لوحدة السودان.

وقال البرهان إن الجيش يقوم بواجبه، حيث قام بمعالجة بعض الأزمات التي أهملتها الحكومة، مشددًا على إن تحرك الجيش لمصلحة البلاد، قائلًا "اتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني"، لافتًا على إن القوات المسلحة لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة.

وأعاد البرهان اعتداده بالثورة السودانية بقوله "سنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة، كما ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمال المرحلة الانتقالية، حيث أننا سنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية هذا الأسبوع، والتي لن تتدخل في تشكيلها القوات المسلحة".

سبق تلك التصريحات الهامة أن أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية، وذلك بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على السلطة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن البرهان، أصدر اليوم قرارا بحل اللجان التي تدير النقابات العمالية في البلاد.

وكان البرهان أعلن أمس الاثنين تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، مؤكدا في الوقت نفسه الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام، كما أعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مغلقا بشأن الوضع في السودان، بناء على طلب 6 دول غربية (بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا).