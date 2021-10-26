اتحاد الصناعات يشيد بقرار الرئيس السيسي بعدم مد حالة الطوارئ

أعرب اتحاد الصناعات المصرية عن تقديره وإشادتة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم مد قانون الطوارئ مؤكداً أن القرار هو رسالة للعالم بمدي ما حققته الدولة المصرية من أمن واستقرار يمثلان الدعامة الأساسية لتشجيع المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.



أكد الاتحاد أن هذا القرار الشجاع يؤكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات قوية نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تحرص علي حماية الحريات وحقوق الإنسان وهو تتويج لقرارات جريئة أصدرها فخامته من قبل ومنها مبادرة حياة كريمة وغيرها من القرارات والمبادرات التي أكدت للعالم أن ما يحدث في مصر من تطورات يضع الدولة المصرية في مكانتها الطبيعية التي تليق بتاريخها وحضارتها.



الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.



وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.



هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .



وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

