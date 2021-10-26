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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرية للمطارات تحصل على تجديد الأيزو الدولية لمدة 3 سنوات.. صور

الشركة المصرية للمطارات
الشركة المصرية للمطارات

تسلم اليوم الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، تجديد اعتماد شهادة الايزو الدولية  (ISO 9001-2015) لمقر الشركة المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS  لمدة ٣ سنوات.

وبدأ منصور الإحتفال بالترحيب بالسادة الحضور، قائلا: إن حصول الشركة على شهادة الأيزو يعد خطوة نجاح نحو تحقيق أهداف الشركة من أجل تحسين عملياتها وتقديم أفضل خدمة على مستوى مطارتنا فى أنحاء الجمهورية وتأتى هذه الشهادة تأكيدا على إلتزام الشركة بأعلى المستويات التى تؤهلها للتنافس بقوة على المستوى المحلى والإقليمي.

وأوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات، قدرة نظام الجودة على تلبية احتياجات عملائنا وتطوير خدماتنا بفاعلية مع توفير الوقت والنفقات.

وفى نهاية الإحتفال قدم منصور الشكر والتقدير لجميع العاملين بالشركة لما بذلوه من جهد وتفانى في أداء عملهم وحرصهم على رفع إسم الشركة وتعزيز مكانتها و أكد علي إستمرارية إلتزامنا بمتطلبات الجودة سيزيد من ثقة عملائنا بصرحنا العظيم.  

وفى الختام  كرم فريق الجودة بالمقر  لما قدموه من عمل مشرف خلال الفترة السابقة.

المصرية للمطارات 
المصرية للمطارات 
المصرية للمطارات 
المصرية للمطارات 

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