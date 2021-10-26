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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد .. صور

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهد الدكتور الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء  الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومديرو العموم وطلاب الجامعة الجدد والقدامى  اليوم حفل إستقبال طلاب وطالبات الجامعة  الجدد وذلك بالصالة المغطاه بالخارجة  والذي نظمه قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس جامعة الوادى الجديد  لشئون التعليم والطلاب.

وبدأت مراسم الحفل  بعزف السلام الوطني ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، بعدها قدم  الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلمة رحب فيها برئيس الجامعة والسادة العمداء ووكلاء الكليات والأجهزة المعاونه وطلاب الجامعة  الجدد والقدامى ومقدما الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة على الدور المحورى فى العملية التعليمية.

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وذكر أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية وتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب سواء داخل الكليات أو فى المدن الجامعية من أجل توفير بيئة تعليمية ناجحة ومستقرة.

كما وجه  نائب رئيس الجامعه  بعض النصائح لطلاب وطالبات الجامعة وطالبهم بالتسلح بسلاح العلم والأخلاق والجد والمثابرة، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية حفاظا على صحتهم ، وأكد عليهم بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية والإنضمام لأسرة طلاب من أجل مصر والتى تمثل المحور الرئيسى للأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقدم الدكتور أحمد حرباوى الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر ورعاية الشباب المركزية على هذا التنظيم الرائع  ولكل المساهمين فى نجاح هذا اليوم المتميز . 

ثم تحدث الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة  بكلمة وجه فيها التحية للسادة العمداء و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالكليات والجامعة على مجهوداتهم فى الإرتقاء بالجامعة مستعرضا التسهيلات التى وضعتها الجامعة لراحة الطلاب والإهتمام بالطلاب المغتربين وتوفير كل سبل الراحة لهم سواء بكليات الجامعة السبع أو بالمدن الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تشارك فى جميع الأنشطة والفعاليات بكافة كليات الجامعة واحتفالاتها بالطلاب الجدد والقدامى والتى  إتسمت جميعها بالتنظيم المتميز والإلتزام بكافة القرارات التي تم إتخاذها لضمان انتظام سير العملية التعليمية من إعلان الجداول والإلتزام بالمحاضرات وكذلك الحفاظ على سلامة وصحة  الطلاب بمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بجميع قاعات ومدرجات الدراسة والمعامل والمباني بالكليات.

وأكد رئيس الجامعة   أننا حريصون على سلامة أبنائنا وعلى سير وانتظام العملية التعليمية بكافة الكليات، وأن هناك عدة إجراءات يجب على كل عضو هيئة تدريس وطالب وإدارة بالجامعة الإلتزام بها لأنها تستهدف الحفاظ على الصحة الجميع  وذلك بمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعى  وسرعة الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا لمن لم يحصل على  التطعيم  وأنه تم توفير نقاط ولجان التطعيمات للتيسير على الطلاب متاحة للجميع بكيات وإدارات الجامعة 

وأشار رئيس الجامعة  إلى أن الجامعة تحرص على تقديم كل الدعم وكل العون للطلاب المتميزين سواء في المجال العلمي أو في مجال الأنشطة.

وقال أن  كافة الخدمات والأنشطة  للطلاب يتم متابعتها   بدقة مع إعداد الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية بالإضافة إلى تحميل المقررات الدراسية الرقمية على موقع الجامعة حتى يتمكن جميع الطلاب من متابعتها، وتوفير نقاط الواى فاى بالكليات والمدن الجامعية لسهولة الإستذكار.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية إتحاد الطلاب وأسرة طلاب من اجل مصر ودورهم الكبير في تنظيم الأنشطة، وغرس ثقافة روح الولاء والإنتماء  بجانب الدور الترويحي  وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم .

 وخلال كلمته وجه رئيس الجامعة  الشكر لكل القائمين على الحفل تحت إشراف الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والادارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة والكليات 

وفى نهاية  الحفل التقط رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة    الصور التذكارية مع طلاب و طالبات  اللجان المنظمة للحفل  وأسرة طلاب من أجل مصر متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح فى  دراستهم ليحققوا آمال وطموحات أولياء أمورهم.

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الوادى الجديد التعليم المدن الجامعية العملية التعليمية الدراسة احتفالات الطلاب الجدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب طلاب وطالبات التعليم والطلاب نائب رئيس

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