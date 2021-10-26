عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

“البحوث الإسلامية” يقدم 130 إصدارا علميا بأسعار مخفضة لطلاب الأزهر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

بدأ معرض مجمع البحوث الإسلامية اليوم أولى فعالياته بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف لتقديم إصداراته العلمية المتنوعة بأسعار مخفضة لطلاب الجامعة وذلك بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 10 نوفمبر؛ حيث افتتح المعرض اليوم  الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير إن هذا التنظيم يأتي في إطار خطة مجمع البحوث الإسلامية للتوعية العلمية والثقافية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع؛ وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالاهتمام بتثقيف الطلاب والطالبات وزيادة معارفهم في الكثير من القضايا المعاصرة.


أضاف عياد أن المجمع يقدم من خلال المعرض ما يقرب من ١٣٠ إصدار من إصدارات السلسلة العلمية في التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، والتي يحتاج إليها طلاب العلم، كما تعالج في مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية التي تشغل بال المجتمع.


أوضح الأمين العام أن المجمع يحرص على الاهتمام بالشباب، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لديهم باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجاً للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف. 

البحوث الإسلامية جامعة الأزهر الدعم الثقافي المجالات العلمية والفكرية القضايا الفكرية

ترشيحاتنا

معلمة تعتدي على طالب بأداة حادة بكفرالشيخ.. والمحافظ يقرر وقفها عن العمل

نجم الزمالك السابق يعدد نقاط القوة بـ إنبي قبل مواجهة اليوم

اشتهر عند المصريين القدماء.. المأذون بين العمة والقفطان والملابس الكاجوال.. نوستالجيا

هو سكورد: محمد صلاح أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية

حوّل الشوارع لأنهار.. إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا بسبب إعصار مدمر

بعد قرار رابطة الأندية بتعديله.. ما هو شكل درع الدوري الجديد؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها للعناية المركزة

فى حوار خاص| رئيس مركز التنبؤ بالمناخ : شتاء 2022 سيكون قارسًا .. بركان لا بالما ليس مؤثرا على مصر .. ونشارك بقوة فى مؤتمر 2022 .. فيديو

بعد حكم عودته لرئاسة الزمالك .. تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

ترتيب صادم لـ محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

فيديو

فيديو جراف.. بلا رحمة.. أب يحاول قتل طفلته بالساطور

اطلبي الطلاق فورا لو ضربك .. بماذا تنصح هبة قطب الزوجات؟ |فيديو

فيديو جراف.. دون خسائر.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ