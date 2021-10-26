“البحوث الإسلامية” يقدم 130 إصدارا علميا بأسعار مخفضة لطلاب الأزهر

بدأ معرض مجمع البحوث الإسلامية اليوم أولى فعالياته بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف لتقديم إصداراته العلمية المتنوعة بأسعار مخفضة لطلاب الجامعة وذلك بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 10 نوفمبر؛ حيث افتتح المعرض اليوم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير إن هذا التنظيم يأتي في إطار خطة مجمع البحوث الإسلامية للتوعية العلمية والثقافية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع؛ وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالاهتمام بتثقيف الطلاب والطالبات وزيادة معارفهم في الكثير من القضايا المعاصرة.



أضاف عياد أن المجمع يقدم من خلال المعرض ما يقرب من ١٣٠ إصدار من إصدارات السلسلة العلمية في التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، والتي يحتاج إليها طلاب العلم، كما تعالج في مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية التي تشغل بال المجتمع.



أوضح الأمين العام أن المجمع يحرص على الاهتمام بالشباب، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لديهم باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجاً للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.