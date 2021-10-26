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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما حكم قضاء سنة الظهر القبلية بعده بساعة؟.. الإفتاء تجيب

حكم قضاء سنة الظهر
حكم قضاء سنة الظهر القبلية

حكم قضاء سنة الظهر القبلية بعده بساعة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: ما حكم قضاء سنة الظهر بعده بساعة؟

حكم قضاء سنة الظهر القبلية بعده بساعة

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأمر لو كان على سبيل التعود على أدائها وحدث مانع يحول دون القيام بها قبل الظهر فيجوز أدائها بعده، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي روته أم المؤمنين السيدة أم سلمة أنها رأت النبي يصلي ركعتين بعد العصر فقالت أصلاة بعد العصر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنها ركعتي سنة الظهر شغله عنها الوفد.

وشدد أمين الفتوى على أنه يجوز القضاء في أي وقت.

حكم قضاء سنة الظهر القبلية

أرسل شخص سؤالًا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه "هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتشهد أوسط وأخير مثل صلاة الظهر؟".

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على خدمة البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، قائلا "نعم، يجوز ولكن يفضل أن تكون مثنى مثنى أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم".

هل يجوز لمن ترك السنن الرواتب قضاؤها في أي وقت؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة المفروضة الفائتة، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ.

وأضاف «ممدوح» خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية ، أنه من السُّنَّةِ المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت؛ فإن السنة الراتبة القَبلية للصلاة توقظ القلب وتهيئه للخشوع في الفريضة، والسنة الراتبة البعدية للصلاة تَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل، فإن خرج وقتها ولم يصلها جاز للمسلم أن يقضيها بعد ذلك كما هو الراجح من أقوال الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.

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هل يجوز قضاء السنن الرواتب حتى لو كانت خارج وقتها؟

قدمت صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع «فيسبوك»، عدد من المنشورات تحت عنوان «هل تعلم أن؟»، لتصحيح بعض المفاهيم أو طرح فتاوى بطريقة مختصرة ومبسطة.

وعرضت الدار 5 معلومات، منها حكم إعطاء الزكاة لزوج الابنة وأولادها، وقضاء السنن الرواتب التي تكون مع الصلاة المفروضة، وبر الوالد السيء، وتقديم الطعام للمعزين، وترك الصلاة المفروضة.

هل أداء أربع ركعات قبل العصر من السنن الرواتب؟

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة أربع ركعات قبل العصر سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن صلاة أربع ركعات قبل العصر ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن وقت أدائها ممتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة».

واستدل على سنة 4 ركعات قبل العصر، بما روي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين».

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