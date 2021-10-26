أول لقاء بعد أزمة الغواصات.. البيت الأبيض يكشف موعد قمة بايدن وماكرون

كشف البيت الأبيض، اليوم "الثلاثاء"، عن أول لقاء قمة يجمع بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد أزمة الغواصات.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن بايدن سيلتقي ماكرون يوم الجمعة المقبل في روما، لدى مشاركته في قمة مجموعة العشرين.

وانعقدت قبل أسبوعين قمة خاصة للمجموعة لمناقشة الوضع في أفغانستان، وتناولت سبل مواجهة التحديات الخاصة بالمجال الإنساني في البلاد عقب سيطرة حركة طالبان [المحظورة في روسيا] على السلطة.

وشهدت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة توترا على خلفية توقيع واشنطن اتفاقية تعاون عسكري مع بريطانيا وأستراليا، لتزويد الأخيرة بغواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو ما دفعها لفسخ عقد شراء غواصات تقليدية من فرنسا.

واعتبرت باريس الخطوة "طعنة في الظهر" من قبل حلفائها، واستدعت سفرائها في الدول الثلاث للتشاور ثم أعادتهم في وقت سابق.