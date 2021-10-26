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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف مثير.. العثور على كوكب جديد في حجم زحل خارج المجرة.. تفاصيل

الكوكب الجديد
الكوكب الجديد

اكتشف علماء الفلك علامات تدل على وجود كوكب محتمل خارج مجرة درب التبانة، بعد رحلة كشفية تم تنفيذها لمدة أسابيع. 

وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، تم العثور على ما يقرب من 5000 «كوكب خارجي» حتى الآن، ولكن جميعها تقع داخل مجرة درب التبانة.


أما الكوكب المحتمل، الذي تم رصده بواسطة تلسكوب «شاندرا» الفضائي للأشعة السينية التابع لـ«ناسا»، فيقع في مجرة «Messier 51» وفي حجم كوكب زحل.
وتقع مجرة «Messier 51» على بعد حوالي 28 مليون سنة ضوئية من مجرة «درب التبانة».
وتم رصد الكوكب بعد أن لاحظ تلسكوب «شاندرا» مروره أمام نجم ليحجب ضوءه ويتسبب في تراجع سطوعه.


وأكد الباحثون  أنه ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من تفسيرهم، مشيرين إلى أن هناك بعض التحديات التي قد تعوق هذه الأبحاث في الوقت الحالي، منها أن المدار الكبير للكوكب يعني أنه لن يعبر أمام النجم مرة أخرى لمدة 70 عاماً تقريباً.


وقالت الباحثة جوليا بيرندسون من جامعة برينستون بنيوجيرسي، التي شاركت في هذا الاكتشاف: «نعلم أننا نقدم ادعاء مثيراً وجريئاً، لذا نتوقع أن ينظر إليه علماء فلك آخرون بعناية شديدة لكننا نعتقد أن لدينا حجة قوية لما نقوله».
وتم نشر تفاصيل الاكتشاف الجديد في مجلة «Nature Astronomy».

كوكب مجرة الفلك علماء مجرة درب التبانة تلسكوب شاندرا

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