أحمد موسى: قرار السيسي بإلغاء قانون الطوارئ تاريخي.. والإخوان تحاول هدم الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، أن قانون الطوارئ كان بعد الحرب العالمية الأولى 1914، حتى العدوان الثلاثي على مصر، مرورا بعام 1958.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس السادات عطل قانون الطوارئ قبل اغتياله بـ 18 شهرا؛ موضحا أن الرئيس مبارك أعاد قانون الطوارئ افترات عدة إلا أوقات معينة.

وأشار موسى، إلى أن محمد مرسي فرض حالة الطوارئ في 3 مدن حتى ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى التهديدات والعمليات الإرهابية التي فعلها الاخوان جعل البلاد تفرض حالة الطوارئ إلى أن الغاه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قرار تاريخي

وأكد موسى، ان قرار الرئيس السيسي بإلغاء قانون الطوارئ قرار تاريخي، لافتا أنه كان هناك محاولات لإسقاط الدولة منذ عام 2103 .

وقال السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وأضاف «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».

واختتم الرئيس «تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».