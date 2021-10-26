أحمد موسى: وسائل الإعلام العالمية أشادت بقرار السيسي بإنهاء الطوارئ .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، ان آخر قرار فرض حالة الطوارئ كان منذ 3 أشهر ماضية، لافتا أنه لن تحال قضايا جديدة إلى أمن الدولة، ولكن إلى محكمة الجنايات العادية وتأخذ كل درجات التقاضي.

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « ان كل الاختصاصات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية، أصبحت غير موجودة لأنه الرئيس السيسي ألغى القانون؛ مشيرا إلى ان وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية اشادة بقرار الغاء حالة الطوارئ في مصر.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وأضاف السيسي: «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».

واختتم الرئيس السيسي: «تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».