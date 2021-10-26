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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة ناعمة.. هاندا أرتشيل تبرز جمالها بصورة جديدة على إنستجرام

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل “أنت اطرق بابي”، صورة جديدة عبر خاصية الأستوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وكاجوال .

 

إطلالة هاندا أرتشيل


وتألقت هاندا أرتشيل وهي ترتدي توب كت باللون الابيض وعليه بنطال واسع من القماش باللون الأحمر ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها .

 

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وقامت هاندا أرتشيل برفع خصلات شعرها الى الوراء بتسريحة ذيل حصان انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية لتبرز من جمال عينيها، مع طلاء الأظافر باللون الأزرق
 

 هاندا أرتشيل

 

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء إكسسوارات ناعمة؛ فقامت باختيار قرطين ناعمين و اساور باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.
 

حياة هاندا أرتشيل 


ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

 

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية


واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.


وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر  إنستجرام في تركيا.

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