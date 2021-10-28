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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 3 موديل 2018

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2018

اكتسبت طرازات شيري تيجو 3 موديل 2018 ثقة عملائها، بسبب القوة والرفاهية التى تحملها، كما أنها تناسب الكثير من العائلات التي تفضل الطرازات كبيرة الحجم داخل سوق المستعمل .

 

وتمتاز طرازات شيري تيجو 3 موديل 2018 ، بأسعارها المناسبة مقارنة  بـ" الزيرو " لذلك أصبحت ضمن قائمة السيارات الصينية الأكثر طلبا داخل السوق المصرية. 

 

ينتمى طراز شيري تيجو 3 موديل 2018 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن. متر.

شيري  تيجو3

تضمنت السيارة شيري  تيجو3 موديل 2018 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل EBD، مع وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ومستشعرات ركن، لسهولة عملية الاصطفاف، تعمل عبر كاميرا خلفية لمساعدة قائد السيارة.

شيري  تيجو3

زودت السيارة شيري  تيجو3 موديل 2018 بـعجلات رياضية مقاس 17 بوصة، مع مصابيح أمامية انسيابية، و مصابيح ضباب دائرية مدعومة بشرائط ضوئية، مع مرايات جانبية ذات شرائح LED، و فتحة سقف كهربائية، وشبكات أمامية أسفل غطاء المحرك والإكصدام الأمامي من السيارة.

شيري  تيجو3

حصلت السيارة  شيري  تيجو موديل 2018 على عجلة قيادة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، يبلغ قياسها 8 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، و بلوتوث و USB، و قفل مركزي.

شيري  تيجو3

وتتراوح أسعار شيري تيجو 3 موديل 2018 في سوق المستعمل من 175 ألف الي 195 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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