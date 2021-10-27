مهرجانات السبوبة| حنان شومان: تقلل من الفنان.. ماجدة خيرالله: تستهدف جلب الفنانين

حالة من الفوضى ظهرت فى الفترة الأخيرة على الساحة الفنية خاصة بعد ظهور عدد من المهرجانات والجوائز الفنية التى تهدف فى الأساس على الربح المادى أو "السبوبة" لأنها لا تعتمد على الموضوعية فى اختيار الأفضل من النجوم، فضلاً عن أنها لا تقدم أو تضيف أى جديد عن المهرجانات التى تشهدها الساحة.



هذه النوعية من الاحتفالات ما هى الا مجرد سبوبة تهدف إلى الربح المادى والحصول على بعض الدعم من وزارة الثقافة ليستفيد منها بجانب بعض الدعم من جهات مختلفة فى المقابل يتم تكريم وعدد كبير من النجوم سواء من قدموا أعمالاً متميزة أو غير متميزة لإضافة نوع من الأهمية للمهرجان أو الحفل.

رأي الناقدة حنان شومان

أعربت الناقدة الفنية حنان شومان عن تعجبها من بعض حفلات توزيع الجوائز وتكريمات نجوم الفن دون أي معايير واضحة، مشيرة إلى أن هذه التكريمات تقام دون صفة من الجهة المكرمة، لأنها ليست جهة رسمية.

وأضافت حنان شومان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أن هذه التكريمات تقلل من الفنان نفسه، لأنه لابد أن يتساءل أولا عن الجهة التي ستمنحه التكريم أولا، فإن كانت جهة رسمية ستمنحه تكريم له صفة يذهب.

وتابعت حنان شومان في تصريحاتها، أنه في الماضي كانت الدولة تنظم مهرجان الإذاعة والتلفزيون - حينما كان الإنتاج في يد اتحاد الإذاعة والتليفزيون- وكان يتم تقييم الاعمال وتمنح التكريمات بشكل رسمي، ولكن في الوقت الحالي الظروف تغيرت.

وأوضحت حنان شومان، أن حاليا يقام تكريمات ليس لها صفة تحت مسميات مختلفة، فقط تعتمد على رعاة للحفل وتحقيق الربح من هذا التكريم وليس تقييم الأعمال بوجهة نظر فنية، حتى لو اعتمدوا على فنان درجة ثانية -من ناحية الشهرة- وذلك من أجل جلب الضيوف لهذا الحفل فقط.

رأي الناقدة ماجدة خيرالله

قالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله إن المهرجانات نوعان، الأولى لها وزنها الفني وتمنح تكريماتها لمن قدّموا رصيداً فنياً معروفاً، وأخرى توزع تكريمات من أجل جلب الفنانين بغض النظر عن رصيدهم وأعمالهم الفنية.

وأضافت ماجدة خيرالله في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أنه لابد من توافر الجدية في المهرجانات سواء كانت سينمائية أو درامية أو غيرها، وأن تتناول تلك المهرجانات أعمال فنية تمتع المشاهد، معربة عن أسفها بعد عدم تقديم مهرجان الإذاعة والتلفزيون بسبب انقطاع انتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضافت ماجدة خيرالله، أن مهرجان الإذاعة والتلفزيون كان يعتمد على لجنة تحكيم تختار الأعمال الفنية المشاركة فيه وليس اختياراً عشوائياً، مؤكدة أنه لابد من توافر مهرجان بديل يوازي قوة مهرجان الإذاعة والتلفزيون ترعاه جهة رسمية يثق فيها صناع الأعمال وتضع الأعمال الفنية في تنافس.

وتابعت ماجدة خيرالله، أنه لا يجب الخلط بين الاعمال التلفزيونية والإذاعية لاختلاف المعايير الفنية بينهما، ويجب تقييم الاعمال الدرامية بتصنيفاتها المختلفة.

وأوضحت ماجدة خيرالله، أن التقسيمات يجب أن تكون مثل باقي حفلات الجوائز العالمية مثل جولدن جلوب، وغيرها، مشيرة إلى أن الجهة المنظمة لهذه المهرجانات لابد أن تكون مستقلة عن الإنتاج حتى تتسم بالحيادية في تقييم الاعمال الفنية.