أقدم أدوارا تهم السيدات.. أمينة خليل: لا أفضل استخدام لفظ فيمنست | فيديو

قالت الفنانة أمينة خليل، إن دوري في مسلسل “ليه لا” ، هو خاص باستقلال الفتاة، وهو النموذج الذي سبب انزعاجا لوالدتها بشكل كبير في بادئ الأمر، لكنها تقبلته بعد ذلك.

وأضافت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنها لا تفضل استخدام لفظ " فيمنست" لكنها مهتمة في كافة أعمالها أن تقدم شخصيات وادوار تهم السيدات.

وتابعت أمينة خليل، أن أتحدث مع والدتي 16 مرة يومياً، وأرد على اتصالاتها دائما، حتى لو كنت في عز التصوير، وبهتم بعلاقتي بيها إننا أصحاب جدا، وبفضل أتصل بيها على طول”.

أدعم الاستقلال كفكرة

وأشارت أمينة خليل إلى أنني أدعم فكرة الاستقلال، لكن بطرحها للنقاش ومش أي حد يعمل كده، ولا في أي سن؛ لأن مجتمعنا يسمح بذلك ومش هينفع نعمل زي بره .