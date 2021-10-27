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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس الحكومة اللبنانية بشأن تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

ميقاتي يرفض تصريحات
ميقاتي يرفض تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رفضه لتصريحات وزير الإعلام، جورج قرداحي، حول السعودية وحرب اليمن.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني في بيان إن ميقاتي "أعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

 

وبشأن تصريحات جورج قرداحي عن السعودية، اعتبره ميقاتي "كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

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وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى .فاقتضى التوضيح".

 

تصريحات جورج قرداحي عن السعودية 

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بمقابلة تحدث فيها قرداحي عن دور السعودية في حرب اليمن، ودافع خلالها عن ميليشيا الحوثي.

من جانبه، أصدر جورج قرداحي بيانا أكد خلاله أن المقابلة أجريت معه في أغسطس الماضي، أي قبل تعيينه وزيرًا في حكومة ميقاتي، بشهر.

وقال قرداحي بشأن ما ورد منه عن حرب اليمن ودفاعه عن ميليشيا الحوثي، إنه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، "الإساءة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين أكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

وأشار قرداحي في بيانه إلى أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الإعلام".

وتابع وزير الإعلام اللبناني "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حرباً عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والإمارات وضناً بمصالحهما".

واختتم قرداحي بيانه "عسى أن يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والإمارات".

من جانبه، أعاد السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، نشر تغريدات على حسابه بموقع تويتر، تشير إلى أن لبنان مهدد بأزمة دبلوماسية كبيرة مع الدول العربية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

جورج قرداحي نجيب ميقاتي السعودية اليمن قرداحي الامارات لبنان الحكومة اللبنانية

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