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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جهل فاضح.. أول رد من اليمن على تصريحات جورج قرداحي

اليمن يطالب لبنان
اليمن يطالب لبنان بموقف واضح من تصريحات جورج قرداحي

رد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على تصريحات نظيره اللبناني جورج قرداحي بشأن السعودية وحرب اليمن، قائلا إنها "تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني، وانحيازا أعمى لميليشيا الحوثي".

 

وقال الإرياني إن تصريحات جورج قرداحي تعكس "جهلا فاضحا بالشأن اليمني، وانحيازا أعمى لمليشيا الحوثي الإرهابية، وتجاهلا لدور نظام إيران وأجندته التوسعية باليمن والمنطقة، في إدارة الانقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وإحلال السلام".

 

وأضاف "نذكر وزير الإعلام اللبناني أن مليشيا الحوثي وبإيعاز وتخطيط إيراني هي من فجرت الحرب بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الوطنية بما فيها الحوثيين، وهي تواصل رفض كل المبادرات وإفشال كل الحلول السلمية للأزمة".

 

وأكد الإرياني أن تصريحات قرداحي "انتهاك سافر لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الذي تحرص عليه اليمن في تعاملها مع دول العالم لا سيما العربية ولبنان على وجه الخصوص، وأنها تتعارض ونداءات المجتمع الدولي وآخرها البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن دعوة مليشيا الحوثي لوقف اطلاق النار دون قيد او شرط".

 

وتابع الوزير اليمني في سلسلة تغريدات "نطالب حكومة وشعب لبنان الشقيق بتحديد موقف واضح من تلك التصريحات التي تسيء لعلاقات البلدين، وتخالف الموقف الرسمي اللبناني والإجماع العربي والإقليمي والدولي في دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وكذا القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

 

بيان عاجل من رئيس الحكومة اللبنانية بشأن تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أنه وجه سفير بلاده في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات صادرة عن وزير الإعلام اللبناني قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية.

 

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رفضه لتصريحات وزير الإعلام، جورج قرداحي، حول السعودية وحرب اليمن.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني في بيان إن ميقاتي "أعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

 

وبشأن تصريحات جورج قرداحي عن السعودية، اعتبره ميقاتي "كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

 

وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى .فاقتضى التوضيح".

جورج قرداحي اليمن السعودية لبنان وزير الإعلام اللبناني وزير الإعلام اليمني معمر الارياني

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