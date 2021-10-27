السعودية تودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لدعم الاقتصاد

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن صدور التوجيه الكريم بإيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني؛ لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية، وكذلك دعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال الصندوق، إنه بالإضافة إلى ذلك فقد صدر التوجيه الكريم بتمويل تجارة المشتقات النفطية بمبلغ إجمالي قدره مليار ومئتي مليون دولار خلال السنة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

صدور التوجيه الكريم بإيداع مبلغ ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية ودعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، يؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الشقيقة. https://t.co/J5ivuIBvkv — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) October 26, 2021

وأوضح الصندوق السعودي أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الشقيقة.