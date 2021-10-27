السعودية تودع 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني لدعم الاقتصاد

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن صدور التوجيه الكريم بإيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني؛ لمساعدة الحكومة الباكستانية على دعم احتياطاتها من العملة الأجنبية، وكذلك دعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وقال الصندوق، إنه بالإضافة إلى ذلك فقد صدر التوجيه الكريم بتمويل تجارة المشتقات النفطية بمبلغ إجمالي قدره مليار ومئتي مليون دولار خلال السنة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الصندوق السعودي أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد موقف المملكة المستمر في دعم اقتصاد جمهورية باكستان الشقيقة.