وزيرا الخارجية الأمريكي والسعودي يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع في السودان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن والأمير فيصل، أكدا أهمية التزام جميع الأطراف في السودان بالإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

Spoke today with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan about a response to the military takeover in Sudan as well as other important bilateral issues, including human rights. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 27, 2021

وأكد الوزير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية.

كما ناقش الطرفان قضايا أخرى مهمة بشأن العلاقات الثنائية المشتركة، بما في ذلك حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك في وقت متأخر الثلاثاء، ورحب بإطلاق سراحه وعودته لمنزله.

ورحب الوزير بلينكن بإطلاق سراح حمدوك، مطالبا بالإفراج عن جميع القادة المدنيين، بحسب البيان.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك أعلن، في بيان، أنه تمت إعادته وزوجته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم، ووضعه تحت الحراسة المشددة.

من جانبه، قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال مؤتمر صحفي، إن "حمدوك في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية، وليس معتقلاً، وسيعود بعد هدوء الأمور"، وأضاف "جلست معه أمس، وسيعود إلى منزله في الأيام المقبلة".

وقال البرهان إن "المتحفظ عليهم موجودون في مكان لائق"، وكل من "وجدت عليه تهمة سينقل حيث يوجد المتهمون، وبقية الأشخاص سيتم الإفراج عنهم".

وأضاف: "نحن نملك قرارنا بالكامل ولا أحد يملك شيئاً علينا، كل من يهدد أمننا وسلامتنا سنتخذ ضده الإجراءات التي تحفظ لنا أمننا وكرامتنا وتحفظ للسودان وحدته".