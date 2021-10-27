بإطلالة بيضاء.. سارة الطباخ تخطف قلوب متابعيها

حرصت المنتجة سارة الطباخ علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت سارة الطباخ بإطلالة ساحرة مرتدية فستانًا أنيقًا باللون الأبيض مكشوف الظهر وعلقت "انظر فقط إلى الوراء لترى إلى أي مدى وصلت " مما أثارت إعجاب متابعيها.



يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور، لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم إيهاب.



كما تعاقدت مع مي عمر، لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا، ومن المنتظر أن تعلن، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من اسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفني.



واتفقت سارة الطباخ مع عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.



