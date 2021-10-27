أخبار التكنولوجيا| واتساب يتوقف نهائيا على 53 هاتفا ذكيا.. وخبير يكشف طريقة حماية الهواتف من الاختراق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

انطلاق الفعالية الثالثة لمبادرة استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي

انطلقت اليوم ثالث الفعاليات ضمن مبادرة الدكتور صديق عفيفي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي

تتوالى التحذيرات من تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب على مستخدمي 53 طرازا من الهواتف الذكية من مستخدمي آيفون وأندرويد، حيث ستتوقف الخدمة نهائيا على أصحاب هذه الهواتف خلال أيام قليلة.

بعد اختراق هاتف مذيعة على الهواء.. خبير تكنولوجي يكشف طريقة حماية الهواتف الذكية من الاختراق

التقي «صدى البلد» المهندس احمد طارق، الخبير التقني المتخصص في مجال الكمبيوتر وشبكات أمن المعلومات، في ندوة بالموقع تدور معظم أسئلتها حول من هو متسلل الإنترنت؟، وكيفية حماية الهاتف الذكي من الاختراق.

جوجل تحظر 150 تطبيقا لسرقة أموال مستخدمى هواتف أندرويد.. تفاصيل

حظرت شركة جوجل الأمريكية 150 تطبيقا جديدا من متجرها للتطبيقات Google Play ، وذلك لاحتواء هذه التطبيقات على برامج احتالية تخترق حسابات المستخدمين.

من يملك بيتكوين؟.. دراسة تكشف أسرارا خطيرة عن العملة المشفرة

تتمتع عملة Bitcoin البيتكوين المشفرة بشعبية جارفة في الوقت الحالي، فبعد أن كانت مجرد عملة رقمية مشفرة على الإنترنت تساوي عددا زهيدا من الدولارات، أصبحت في الوقت الحالي تساوي عشرات الآلاف ومن يمتلك منها القليل أصبح يمتلك ثروة كبيرة.

أطلق تطبيق مكالمات الفيديو Zoom زووم ، ميزة تاريخية لجميع مستخدميه حيث أتاح لهم تفعيل ما يعرف بالتسميات التوضيحية أو تحويل الكلام إلى نص مكتوب وذلك بشكل مجاني.

رسميا هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth .. سعر ومواصفات

أطلقت شركة هونر الصينية رسميا هاتفها الشبابي Honor Play5 Youth والذى يأتى بعدد من الميزات الكبيرة مع أداء قوى وسريع للغاية كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .