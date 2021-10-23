لمنع الإزعاج.. جوجل تطلق ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق الفيديو Google Meet

طرحت شركة جوجل الأمريكية ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet حيث تمكن الميزة المستخدمين، من إغلاق صوت الميكروفون والفيديو للمستخدمين الآخرين لمنع الإزعاج.

بحسب موقع GSMArena فإن الميزة الجديدة التي طرحتها جوجل على تطبيقها Google Meet هى بمثابة أقفال للصوت والفيديو للسماح للمضيفين للتحكم بشكل أكبرفي سير مؤتمرات الفيديو.



ويمكن في الوقت الحالي لأى مستضيف أن يغلق الصوت والصورة للجميع، أى لأى مشترك موجود في مؤتمر الفيديو في مكالمة واحدة .

وبمجرد أن يقوم المضيف بتمكين قفل الصوت أو الفيديو في الاجتماع الرئيسي ، سيتم تطبيقه أيضًا على الغرف الفرعية، ومع ذلك ، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها على إعداد القفل داخل غرفة فرعية لن تؤثر على إعدادات الغرف الفرعية الأخرى أو الاجتماع الرئيسي.

وتقول جوجل إن أقفال الصوت والفيديو تمنح المضيفين مزيدًا من التحكم في اجتماعاتهم من خلال السماح لهم بتحديد الوقت الذي يريدون فيه السماح بمستويات مختلفة من المشاركة من المستخدمين، كما أنه يمنحهم القدرة على مخاطبة المشاركين المزعجين في الاجتماع.

ويضطر جميع المشاركين الذين لا يستخدمون إصدارات تطبيقات أندرويد و iOS التي لا تدعم الميزة الجديدة سيتم حذفهم من الاجتماع إذا قام المضيف بتشغيل قفل الصوت أو الفيديو.

وإذا حاول المستخدمون الانضمام إلى اجتماع تم تمكين إقفال الصوت والفيديو، فسيُطلب منهم تحديث تطبيقهم حتى يُسمح لهم بدخول الاجتماع، وإذا قام المضيف بإيقاف تشغيل الأقفال ، فيتمكن المشاركون من الانضمام إلى الاجتماع مرة أخرى.