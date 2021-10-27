تحويل الكلام لنص مكتوب.. تطبيق Zoom يتيح ميزة تاريخية للمستخدمين

أطلق تطبيق مكالمات الفيديو Zoom زووم ، ميزة تاريخية لجميع مستخدميه حيث أتاح لهم تفعيل ما يعرف بالتسميات التوضيحية أو تحويل الكلام إلى نص مكتوب وذلك بشكل مجاني.



وبحسب موقع The Verge فإن ميزة تحويل الكلام إلى نص مكتوب في تطبيق Zoom كانت ميزة تتطلب اشتراكا مدفوعا في السابق ولكن التطبيق قرر إتاحتها أخيرا للمستخدمين بعد طول انتظار.



وتتوفر ميزة التسميات التوضيحية حاليا باللغة الإنجليزية فقط، ويعمل تطبيق Zoom على إتاحتها باللغات الأخرى خلال الأشهر المقبلة، حيث تعمل الميزة بتقنية الذكاء الاصطناعي حيث تقوم بالنسخ المباشر وتحويل الكلام إلى نص مكتوب على شاشة الفيديو.



وقالت تيريزا لاركين ، مديرة تسويق منتجات الاجتماعات والمحادثات في الشركة: "من المهم بالنسبة لنا أن يتمكن الجميع من الاتصال والتواصل والمشاركة بنجاح باستخدام Zoom، وبدون أدوات إمكانية الوصول المناسبة ، يواجه الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة حواجز هائلة عند استخدام حلول اتصالات الفيديو."



وفي وقت سابق، عرض تطبيق الفيديو Zoom سابقًا نسخًا مباشرًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي فقط لحساباتها المدفوعة ، مما أثار انتقادات من دعاة إمكانية الوصول الذين لاحظوا انتشار مكالمات Zoom في كل مكان، العام الماضي،أثناء تفشي فيروس كورونا ، مما ترك المستخدمين الصم مع خيارات محدودة.



وبدون ميزة التسميات التوضيحية التلقائية ، كان على مضيفي اجتماعات Zoom إما استخدام خدمة تسمية توضيحية تابعة لجهة خارجية أو إضافة تسميات توضيحية خاصة بهم يدويًا.

