آية عبد الله تطرح أحدث كليباتها "مليش غيرك" من قلب لبنان

طرحت المطربة آية عبد الله، نجمة برنامج "صوت الحياة"، أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "مليش غيرك"، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، إلى جانب إطلاقها عبر مختلف المنصات الرقمية والموسيقية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "مليش غيرك" من كلمات محمد حسن معوض، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع محمد عبد الودود،فيما تولّى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي،اخراج بتول عرفه،انتاج شركة لايف ستايل ستديوز.

وفور طرح الأغنية بساعات قليلة، نجحت في جذب أنظار الجمهور و حققت تفاعل جماهيري واسع و نسب استماع ومشاهدة مرتفعة. وتفاعل معها رواد "السوشيال ميديا" بشكل كبير عبر الإشادات والتعليقات الإيجابية، متوقعين لها نجاحاً ضخماً وصدارة في سباق أغاني الموسم.

أغنية "مليش غيرك" صُنعت بتعاون فني مميز يجمع بين الكلمات الراقية والألحان العذبة،تم تصوير الفيديو كليب بالكامل في دولة لبنان، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة الطبيعة اللبنانية الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة لتعكس أجواء الأغنية الرومانسية الدافئة.



جدير بالذكر أن المطربة آية عبد الله تعيش حالياً حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تميزت الفترة الأخيرة بطرح سلسلة من الأغنيات الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور؛ وكان آخرها أغنية «حتة منك» لروح والدها الراحل دكتور محمد عبدالله ولكل الآباء الذي هم وجودهم نعمه كبيره و ايضا للآباء الذين غادروا عالمنا. «مصر نمبر وان»، دعمآ لمنتخب مصر في كأس العالم ٢٠٢٦ إلى جانب أعمالها المميزة الأخرى مثل «محصلش نصيب»، «كوشة واحدة»، «واو»، «أرض الخير»الأغنية الرسمية للبطولة الدولية للفروسيه، «سمعني كمان»، و«عم المغرور» «الحب مبدء»،« عم الشباب»،«فزورة صعبة»،«انا صعيدية»،«معاك لحد الصبحيه»،

« بعدك راحة »،«انا بكراش عليه»،

« بخاف مني»،« أمي حبيبتي »،«تريند اليوم»،« العب بعيد يا شاطر» «الليلة»،«نامي بعيوني دويتو مع المطرب مجد القاسم»،« لو هاتكلم عن مصر دويتو مع المطرب مجد القاسم»،« يا استاذي»



