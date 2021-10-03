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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع طريقة للتسجيل في برنامج زووم Zoom على الكمبيوتر والموبايل

زووم
زووم

تعتبر طريقة التسجيل في برنامج زووم، أمرا سهلا ولا يتطلب الكثير من الخطوات، ولكن طريقة التسجيل في برنامج زووم هي أبرز ما يبحث عن الملايين من المستخدمين مؤخرا، لاسيما بعد أن نال تطبيق المؤتمرات Zoom اهتمام الكثيرين حول العالم منذ بداية جائحة كورونا.

طريقة التسجيل في برنامج زووم

طورت شركة زووم لاتصالات الفيديو، برامج مؤتمرات الفيديو تطبيق Zoom، الذي لمع نجمه تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تسمح النسخة المجانية من خدمة الدردشة المرئية بإضافة ما يصل إلى 100 مشارك في المكالمة الواحدة وبجودة عالية أيضا، ولكن تم تقييد زمن المكالمات لتصل مدتها 40 دقيقة فقط للحسابات المجانية.

 

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طريقة التسجيل في برنامج زووم للكمبيوتر


أولا: قم بتنزيل برنامج زووم عبر الموقع الرسمي للخدمة على الويب من خلال الرابط التالي هنا.

ثانيا: قم بتشغيل تطبيق زووم بعد تثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثالثا: انقر على خيار تسجيل الدخول sign in من النافذة المنبثقة للبرنامج، واختر احدى الطرق لتسجيل دخولك بالبرنامج من بينها حساب جوجل أو فيسبوك.

ثالثا: بمجرد إضافة البيانات والانتهاء من تسجيل حسابك، انقر على زر create account وسيتم تسجيل الدخول بك مباشرة إلي التطبيق.

رابعا: يمكنك إنشاء مكالمات صوتية أو مرئية على زووم، أو تستطيع الدخول لأحد اجتماعات الفيديو عبر رابط يتم ارساله.

التسجيل في برنامج زووم عن طريق الموبايل

للبدء في تسجيل المكالمات  في برنامج زووم عن طريق الهاتف الذكي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق زووم Zoom على جهاز آيفون أو أندرويد وانضم إلى اجتماع.

الخطوة الثانية: بمجرد الانضمام إلى أحد اجتماعات زووم، انقر فوق النقاط الثلاث في الزاوية السفلية.


الخطوة الثالثة: ستظهر لك قائمة منبثقة حدد "تسجيل إلى السحابة" لهواتف آيفون أو "تسجيل" لهواتف أندرويد.


الخطوة الرابعة: سيبدأ تسجيل الاجتماع وسيظهر رمز " جاري التسجيل" في الزاوية العلوية يمكنك النقر فوق هذا الرمز لإيقاف التسجيل أو إيقافه مؤقتًا.


الخطوة الخامسة: بمجرد الإنتهاء العثور على الملف في قسم "تسجيلاتي" في موقع Zoom على الويب.

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