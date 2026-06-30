آية عبد الله تطرح كليب "مليش غيرك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة .. فيديو

طرحت المطربة آية عبد الله، نجمة برنامج "صوت الحياة"، أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "مليش غيرك"، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، إلى جانب إطلاقها عبر مختلف المنصات الرقمية والموسيقية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



أغنية "مليش غيرك" من كلمات محمد حسن معوض، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع محمد عبد الودود، اخراج بتول عرفه.

أغنية "مليش غيرك" صُنعت بتعاون فني مميز يجمع بين الكلمات الراقية والألحان العذبة،تم تصوير الفيديو كليب بالكامل في دولة لبنان، حيث استغلت المخرجة بتول عرفة الطبيعة اللبنانية الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة لتعكس أجواء الأغنية الرومانسية الدافئة.



وتحمل الأغنية في طياتها كلمات رومانسية تفيض بالمشاعر، حيث تقول كلماتها:

"ماليش غيرك * بيملى عليا ايامى

مفيش غيرك * تملي صورته اودامي

يا روح قلبي * يا ضحكة يا فرحة الايام

مابتسيبنيش * حبيبي حتى فالاحلام

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حبيبي انت * يا قلب ابيض مخليني

و انا جنبك * بحضن ايدك تدفيني

حبيبي انت * يا نجم الليل ماليش غيرك

انا بتمنى اكون برضه * بحبي شغلت تفكيرك

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يا راحة البال * يا مالك كل احساسي

ده حبك خير * جميل انا شيلته فوق راسي

بحس انا بيك * حبيبي لو انت عني بعيد

فى حضنك حاسه * انى بعيش في عمر جديد"

المطربة آية عبد الله تعيش حالياً حالة من النشاط الفني المكثف، حيث تميزت الفترة الأخيرة بطرح سلسلة من الأغنيات الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور؛ وكان آخرها أغنية «حتة منك» لروح والدها الراحل دكتور محمد عبدالله ولكل الآباء الذين غادروا عالمنا.

