بميزات مذهلة.. جوجل تعيد تصميم تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo

تستعد شركة جوجل Google الأمريكية لإجراء تغيير كبير لتطبيقها لمكالمات الفيديو Google Duo، من خلال إعادة تصميم التطبيق الذي يعد أحد تطبيقات الفيديو المميزة، والذي تعمل جوجل على تطويره من خلال إضافة العديد من الميزات الجديدة منذ الإعلان عنه في مؤتمر جوجل عام 2016.

وكشفت أحدث التقارير عبر موقع "9to5Google"، عن قيام شركة جوجل بإستبدال واجهة برنامج Google Due عند الفتح بشاشة رئيسية جديدة، كما يمكن للمستخدم بتحديد المستلم سواء كان شخص أو مجموعة أولاً ثم تسجيل رسالة الفيديو وإرسالها، بدلا من النظام السابق حيث تسجيل الرسالة أولاً ومن ثم تحديد المستلمين، كما أضافت شركة جول للشاشة الرئيسية الجديدة زر اتصال أسفل يمين الشاشة حيث يساعد المستخدمين على إجراء مكالمات الفيدو بسهولة، وذلك فقاً لموقع "Phonearena" التقني.

وأعلنت شركة جوجل الشهر الماضي للمرة الأولى عن إعادة تصميم تطبيق مكالمات الفيديو Google Due، عندما أطلقت صفحة دعم جديدة للتطبيق، والتى كشفت عن كيفية الوصول للميزات التى لم تعد متاحة على شاشة التطبيق الرئيسة.

ويمكن للمستخدم الوصول للميزات التى قامت جوجل بإزالتها من الشاشة الرئيسية من خلال الآتي:

إرسال الرسائل: لإرسال رسالة فيديو أو رسالة صوتية أو نصية أو صورة، يجب تحديد جهة الإتصال أولاً أو المجموعة، ثم الضغط على زر الرسالة، وعند الرغبة فى إرسال رسالة للعديد من جهات الإتصال يجب إنشاء مجموعة أولاً أو تحديد آخرى موجودة مسبقاً ومن ثم الضغط على زر الرسالة.

إنشاء مجموعة: عند الرغبة فى إنشاء مجموعة جديدة، يجب الضغط على زر مكالمة جديدة ثم النقر على رابط إنشاء مجموعة.

رؤية جهات الإتصال والمجموعات الموجودة: ستظهر جميع جهات الإتصال الخاصة والمجموعات الموجودة مسبقاً عبر أيقونة البحث، أو عبر الضغط على زر مكالمة جديدة.