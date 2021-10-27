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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار حفرة صرف صحي عليهما بسوهاج

صدى البلد

لقي عامل في منتصف العقد الثاني من العُمر مصرعه، وأصيب آخر؛ إثر انهيار حفرة للصرف الصحي عليهما أثناء العمل، بمركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول كلاً من "محمد. ا. م - 16 عامًا - عامل - يقيم دائرة مركز جهينة"، مُصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية له.

و"محمود. م - 17 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية"، مُصابًا بكدمات بالكتف الأيسر والقدم اليمني.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب ووالد المتوفي "أحمد. م. ع - 47 عاما - سائق - ويقيم دائرة مركز جهينة"، أفادا بأنه أثناء قيام المتوفي بالعمل صحبة المُصاب بالحفر لتوصيل مواسير الصرف الصحي بدائرة المركز، انهارت عليهما كمية من الأتربة؛ ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني، وتم نفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حفرة صحي انهيار ساقلتة

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