سقوط توك توك أسفل عبارة الشورانية بسوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أبناء مركز المراغة بمحافظة سوهاج، مقطع فيديو يظهر به مجموعة من الشباب خلال محاولتهم منع توك توك من السقوط أسفل عبارة الشورانية.

وكتبوا أعلى الصور ما حدث بالأمس وما عاشوه سنوات عديدة في قلق وخوف، "الموقف ده بيحصل شبه أسبوعيًا مفيش جديد اتعودنا خلاص نطلع من بيوتنا وأرواحنا على أيدينا".

كما أكد أبنا المراغة عبر فيسبوك أن هذا المشهد الظاهر بالفيديو تسبب فيه قائد المركبة قبل أن يكون سببًا من المسؤولين عن العبارة بسبب استعجاله ومحاولته تحميل التوك توك على العبارة لحظة تحركها من المرسى.

"لا يمر عام إلا وتسقط ضحية أو أكثر أسفل هذه العبارة حيث إنها وسيلة المواصلات الوحيدة التي تربط بين جزيرة الشورانية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج".

ومن الجدير بالذكر أن عدد سكان هذه المنطقة أكثر من 50 ألف نسمة، ومساحتها نحو 3 آلاف فدان.