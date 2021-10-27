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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حملة أمنية.. ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة 34 متهما بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

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أسفرت جهودها عن ضبط (9) قطع سلاح نارى بحوزة (11) متهم وضبط (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (23) متهما "لـعدد 4 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط إثنين متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتين وتنفيذ (7453) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

الامن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات

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